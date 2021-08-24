Galatasaray'ın yeni transferi Morutan İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

GALATASARAY MORUTAN'I AÇIKLADI

Galatasaray, Steaua Bükreş'ten 22 yaşındaki Olimpiu Morutan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MORUTAN, İSTANBUL'DA!

Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

BONSERVİS ÜCRETİ

Galatasaray, Morutan için bonuslar dahil 5.7 milyon euro bonservis ödeyecek. Morutan, Galatasaray'da 5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve 600 bin euro maaş alacak.

MORUTAN'IN PERFORMANSI

Romanya'da FCSB forması giyen Morutan, geçen sezon 20 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Romanya U21 forması da giyen Morutan, kariyeri boyunca çıktığı 156 maçta 12 gollük performans sergiledi.



