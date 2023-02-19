Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti!

Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Transferi sonrasında GS TV’ye açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketten birçok insan etkilendi. Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim.

Tek isteğim herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu. Transferim hakkında konuşmak gerekirse, Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Takıma uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Takıma kendimi adayacağım" diye konuştu.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Hatayspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Sam Adekugbe, sarı-kırmızılıların tarihinde ilk Kanadalı futbolcu oldu. Daha önce hiçbir Kanadalı futbolcu ile oynamayan Galatasaray, Adekugbe ile bu eşiği atlayacak.

