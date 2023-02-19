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Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti!

19.02.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılılar ile anlaşan yıldız oyuncu kulüp tarihine geçti. İmzayı attıktan hemen sonra konuşan Adekugbe , Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğini ve şampiyonluk için yardım etmek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti!
Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Transferi sonrasında GS TV’ye açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketten birçok insan etkilendi. Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim.

Tek isteğim herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu. Transferim hakkında konuşmak gerekirse, Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Takıma uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Takıma kendimi adayacağım" diye konuştu.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

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Hatayspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Sam Adekugbe, sarı-kırmızılıların tarihinde ilk Kanadalı futbolcu oldu. Daha önce hiçbir Kanadalı futbolcu ile oynamayan Galatasaray, Adekugbe ile bu eşiği atlayacak.

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