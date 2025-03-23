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  4. Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.03.2025 09:00
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Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik soruşturmalara dair bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

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Bu gelişmenin ardından, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İmamoğlu'na destek geldi.

Yüksel Yılmaz, sosyal medya hesabından #İmamoğlunaDokunma etiketiyle yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntı yaparak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

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son dakika barış alper galatasaray
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