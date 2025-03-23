Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınmıştı.
Bu gelişmenin ardından, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan İmamoğlu'na destek geldi.
Yüksel Yılmaz, sosyal medya hesabından #İmamoğlunaDokunma etiketiyle yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntı yaparak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" ifadelerine yer verdi.
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