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Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens'te yenge krizi! Belçika'ya dönmek istiyor

15.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Dries Mertens performansıyla alkış toplarken, yaşadığı sakatlıkla son haftalarda takımdan uzak kalmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, eşi Kat Kerkhofs'tan beklenmedik bir çıkış geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens'te yenge krizi! Belçika'ya dönmek istiyor
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Mertens, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, diz iç bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

BEKLENMEDİK ENGEL

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Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanmak isteyen Galatasaray'a beklenmedik bir engel çıktı.

Tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istiyor.

YENGE BIRAKMASINI İSTİYOR

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Belçika'ya dönerek oğulları Ciro'nun ülkesinde eğitim almasını isteyen Kerkhofs kısa süre önce "Dries futbolu şık bir şekilde tamamlamak istiyor. Futbol hayatında her şey çok güzeldi. Dries artık eski kabul edilebilecek bir futbol terimleriyle 36 yaşına giriyor. Napoli'de yaşamaya değer veriyor. Belçika üssümüz olacak, Ciro burada okula gidecek. Yurt dışında geçirdiğim uzun süreden sonra biraz daha ailemle birlikte olmayı özlüyorum. Dries ve ben çok şey yaşadık, aynı zamanda çok şey de kaçırdık" demişti.

BURUK VE YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR

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Konuyla alakalı Belçikalı yönetime henüz kararını net bir şekilde söylemezken, Okan Buruk ve yönetim Belçikalı oyuncunun en azından 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

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