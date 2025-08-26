SPOR

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları sosyal medyadan dikkat çeken konuşma yaptılar! Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı, Singo ve Akanji için konuştular...

Galatasaray’ın milli oyuncusu Yunus Akgün’den sosyal medyada olay yaratacak hamle geldi. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde olan Singo ve Akanji ile ilgili gönderiyi paylaştı. Ardından Abdülkerim Bardakçı’dan yanıt geldi…

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları sosyal medyadan dikkat çeken konuşma yaptılar! Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı, Singo ve Akanji için konuştular...
Galatasaray’ın altyapısından yetişmiş Yunus Akgün ile takımın önemli oyuncularından Abdülkerim Bardakçı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

YUNUS AKGÜN PAYLAŞTI!

Galatasaray ın yıldız oyuncuları sosyal medyadan dikkat çeken konuşma yaptılar! Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı, Singo ve Akanji için konuştular... 1

Yunus Akgün’ün sosyal medyadan Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Singo ve Akanji ile ilgili gönderiyi yanlışlıkla tekrar paylaşması gündem olurken, olayın ardından Abdülkerim Bardakçı ile konuşmaları ilginç görüntülere sahne oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI’DAN CEVAP

Galatasaray ın yıldız oyuncuları sosyal medyadan dikkat çeken konuşma yaptılar! Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı, Singo ve Akanji için konuştular... 2

Abdülkerim Bardakçı ise Yunus Akgün’e ‘‘eyvAllah Yunus’um eyvAllah’’ diyerek gülücük emojileri ekledi.

YUNUS AKGÜN BİR CEVAP DAHA VERDİ!

Galatasaray ın yıldız oyuncuları sosyal medyadan dikkat çeken konuşma yaptılar! Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı, Singo ve Akanji için konuştular... 3

Sohbetin devamında Yunus Akgün ‘‘Abimmmm’’ dedi ve kalp emojisi kullandı.

