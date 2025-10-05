SPOR

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi derbi sonrası İspanya'ya gitti! Sosyal medya bu olayı konuşuyor...

Galatasaray’da Beşiktaş derbisinde yedek olarak oyuna başlayan ve maçın başında takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmayan Mauro Icardi’den flaş bir hareket daha geldi. Yıldız oyuncunun derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig’in 8.haftasında Beşiktaş derbisinde sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da Mauro Icardi polemiği devam ediyor. Arjantinli yıldız oyuncunun derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı poz tartışmalara sebebiyet verdi. İşte o paylaşım…

MADRİD’E GİTTİ!

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi derbi sonrası İspanya ya gitti! Sosyal medya bu olayı konuşuyor... 1

Beşiktaş derbisinin ardından İspanya’nın Madrid şehrine giden Arjantinli yıldız Mauro Icardi için taraftarların bir kısmı Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savunurken, bir kısmı da yıldız oyununun Milli arada istediği gibi davranabileceği üzerine yorumlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YEDEKTİ! ISINMAYA ÇIKMADI…

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi derbi sonrası İspanya ya gitti! Sosyal medya bu olayı konuşuyor... 2

Beşiktaş derbisinde kendisinin ilk 11’de olmadığını öğrenen Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmamış ve bu haber sosyal medyada kısa sürede günde olmuştu.

