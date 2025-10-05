Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi derbi sonrası İspanya'ya gitti! Sosyal medya bu olayı konuşuyor...

Süper Lig’in 8.haftasında Beşiktaş derbisinde sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da Mauro Icardi polemiği devam ediyor. Arjantinli yıldız oyuncunun derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı poz tartışmalara sebebiyet verdi. İşte o paylaşım…

MADRİD’E GİTTİ!

Beşiktaş derbisinin ardından İspanya’nın Madrid şehrine giden Arjantinli yıldız Mauro Icardi için taraftarların bir kısmı Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savunurken, bir kısmı da yıldız oyununun Milli arada istediği gibi davranabileceği üzerine yorumlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YEDEKTİ! ISINMAYA ÇIKMADI…

Beşiktaş derbisinde kendisinin ilk 11’de olmadığını öğrenen Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmamış ve bu haber sosyal medyada kısa sürede günde olmuştu.