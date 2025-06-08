Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a önerildi! Okan Buruk biletini kesti, takımdan ayrılıyor...

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden fakat Okan Buruk'un yollarını ayırmak istediği Kerem Demirbay için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY İLE YOLLAR AYRILACAK

Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk, takımda düşünmediği oyuncularla yolları ayırıp yeni isimleri Galatasaray'a kazandırmanın peşinde. Çalışmalarına titizlikle devam eden Okan Buruk, Kerem Demirbay ile yolların ayrılmasını istedi.

MENAJERİ VAKİT KAYBETMEDEN BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Kerem Demirbay, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Menajeri de bu talimata uyacak şekilde oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılar Kerem Demirbay için henüz geri dönüş yapmasa da menajerinin diğer İstanbul takımlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenildi.