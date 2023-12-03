Galatasaray'ın yıldızı Icardi, tel tel dökülüyor! İstatistikleri taraftarları korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılıların 'imdat çekici' olan Icardi'nin performansındaki düşüşlük ise taraftarı endişelendirdi.
Mauro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını da şut atamadan tamamladı.
Şut: 0
Çalım: 0
Kilit pas: 2
İkili mücadele: 1
Hava topu: 1
İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.