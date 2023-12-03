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Galatasaray'ın yıldızı Icardi, tel tel dökülüyor! İstatistikleri taraftarları korkuttu

03.12.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sezon çıktığı 22 maçta 16 kez fileleri havalandıran Icardi'nin performansındaki düşüşlük ise dikkatlerden kaçmadı. Pendikspor maçını şut atamadan tamamlayan Arjantinli oyuncunun son karşılaşmalardaki performansı eleştiri konusu oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılıların 'imdat çekici' olan Icardi'nin performansındaki düşüşlük ise taraftarı endişelendirdi.

MAÇI ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

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Mauro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını da şut atamadan tamamladı.

Şut: 0
Çalım: 0
Kilit pas: 2
İkili mücadele: 1
Hava topu: 1

INTER ÇOK İSTİYOR

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İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

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