Galatasaray'ın yıldızı Icardi, tel tel dökülüyor! İstatistikleri taraftarları korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılıların 'imdat çekici' olan Icardi'nin performansındaki düşüşlük ise taraftarı endişelendirdi.

MAÇI ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

Mauro Icardi'nin Pendikspor maçındaki istatistikleri taraftarı korkuttu. Son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen Arjantinli oyuncu, Pendikspor maçını da şut atamadan tamamladı.

Şut: 0

Çalım: 0

Kilit pas: 2

İkili mücadele: 1

Hava topu: 1

INTER ÇOK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in Arjantinli golcüyü çok istediği öğrenildi. Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.





