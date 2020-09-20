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Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan transfer açıklaması: Kulüpler konuşacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 21:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Başakşehir maçı sonrasında transfer iddiaları hakkında konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan transfer açıklaması: Kulüpler konuşacak

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcao, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Başakşehir karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Marcao, "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Marcao, "Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" şeklinde konuştu.

Transfer hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Marcao, "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" dedi.

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