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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi baba mı oluyor? Wanda Nara'dan akılları karıştıran paylaşım!

02.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki aşk kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'te sunuculuğa başlayan Wanda Nara, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu durum "Mauro Icardi baba mı oluyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Wanda Nara'nın kafa karıştıran o paylaşımı...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi baba mı oluyor? Wanda Nara'dan akılları karıştıran paylaşım!

Galatasaray'a transfer olduğundan beri taraftarın sevgilisi olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi yine gündem oldu. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı ilişkisi devam eden ünlü futbolcu Mauro Icardi aktif olarak kullandığı Instagram hesabında paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü çiftin Instagram hesaplarında yaptıkları bir paylaşım ise takipçilerinin 'Icardi baba oluyor' yorumları yapmasına yol açtı.

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WANDA NARA'DAN ICARDİ'YE 'BEBEK' MESAJI

Wanda Nara küvezde bulunan bir bebekle paylaştığı fotoğrafa 'Başka bir çocuğun olmasını ister miydin' diyerek Icardi'ye etiketledi.

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Mauro Icardi ise bu paylaşımı "Bu konuda düşüneceğim" notunu düşerek yanıtladı.

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