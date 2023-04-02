Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi baba mı oluyor? Wanda Nara'dan akılları karıştıran paylaşım!

Galatasaray'a transfer olduğundan beri taraftarın sevgilisi olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi yine gündem oldu. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı ilişkisi devam eden ünlü futbolcu Mauro Icardi aktif olarak kullandığı Instagram hesabında paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü çiftin Instagram hesaplarında yaptıkları bir paylaşım ise takipçilerinin 'Icardi baba oluyor' yorumları yapmasına yol açtı.

WANDA NARA'DAN ICARDİ'YE 'BEBEK' MESAJI

Wanda Nara küvezde bulunan bir bebekle paylaştığı fotoğrafa 'Başka bir çocuğun olmasını ister miydin' diyerek Icardi'ye etiketledi.

Mauro Icardi ise bu paylaşımı "Bu konuda düşüneceğim" notunu düşerek yanıtladı.



