Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi güneş banyosu yaptı! Fernando Muslera ve Torreira ile yat keyfi yapan yıldız oyuncuya tepki

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü futbolcu, takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte denize açıldı. Mauro Icardi'nin bu paylaşımına "Keyifler yerinde Aslan'larım benim. Bozmayın moralinizi. Sezon sonu o tekne ile Beşiktaş'a, oradan Kadıköy'e geçeriz rahat olun" gibi mesajlar gelirken tepkiler de gecikmedi.
Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile güneş banyosu yapıp güzel havanın tadını çıkaran Mauro Icardi eleştiri oklarının hedefi oldu.
İşte Icardi'nin tekne pozuna gelen yorumlardan bazıları:
"Şampiyonluk gidince erkekler"
"Adamların dünya umurunda değil. Dün gece sabaha kadar yatamadım ben"