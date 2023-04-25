Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi güneş banyosu yaptı! Fernando Muslera ve Torreira ile yat keyfi yapan yıldız oyuncuya tepki

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü futbolcu, takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte denize açıldı. Mauro Icardi'nin bu paylaşımına "Keyifler yerinde Aslan'larım benim. Bozmayın moralinizi. Sezon sonu o tekne ile Beşiktaş'a, oradan Kadıköy'e geçeriz rahat olun" gibi mesajlar gelirken tepkiler de gecikmedi.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile güneş banyosu yapıp güzel havanın tadını çıkaran Mauro Icardi eleştiri oklarının hedefi oldu.

"OĞLUM NİYE KEYİF YAPIYORSUNUZ MAÇA HAZIRLANSANIZA!"

İşte Icardi'nin tekne pozuna gelen yorumlardan bazıları:

"Oğlum niye keyif yapıyorsunuz. Maça hazırlansanıza, ben mi puan kaybettim?"

"Şampiyonluk gidince erkekler"

"Muslera'nın son kullanma tarihi gelmiş, yavaştan yol vermek lazım"

"Adamların dünya umurunda değil. Dün gece sabaha kadar yatamadım ben"

"Kendi hatalarıyla şampiyonluğu rakibine bıraktıkları günün ertesi günü erkekler."



