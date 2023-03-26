Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'ya taraftar tepkisi: 'Ayrılın artık şampiyon olmamız lazım!'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arjantinli gazeteci Nico Peralta'nın, kendisi ile Wanda Nara'yı 'aşk' notu ile etiketlemesi üzerine bu paylaşıma Instagram hesabında yer veren Mauro Icardi gündem oldu.

Wanda Nara ile yaptığı paylaşıma yüzük emojisi koyan Mauro Icardi'ye çok sayıda Galatasaray taraftarından yorum geldi.

"AKILLANMAMAKTA ICARDİ GİBİ OLUN"

İşte Icardi'ye Galatasaray taraftarlarından gelen yorumlar:



Ağabey ayrılın artık şampiyon olmamız lazım

Ya güzel kardeşim neden yapıyosun bunu kendine

Sal kanka sezon bitene kadar yaa!

Akıllanmamakta icardi gibi olun

Yapma şunu kendine be

Fenerin şampiyon olma olasılığı ile Icardi'nin Wanda'yı bırakma olasılığı aynı...





