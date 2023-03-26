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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'ya taraftar tepkisi: 'Ayrılın artık şampiyon olmamız lazım!'

26.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olduğundan beri taraftarın sevgilisi olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile aşka geldi. Geçtiğimiz haftalarda çapkınlık turu yaparken basın mensuplarına yakalanan Mauro Icardi'nin paylaşımı dikkat çekerken birçok Galatasaray taraftarı 'Ayrılın artık şampiyon olmamız lazım!', 'Fenerin şampiyon olma olasılığı ile Icardi'nin Wanda'yı bırakma olasılığı aynı.' gibi yorumlar yaparak ünlü çifte tepki gösterdi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'ya taraftar tepkisi: 'Ayrılın artık şampiyon olmamız lazım!'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arjantinli gazeteci Nico Peralta'nın, kendisi ile Wanda Nara'yı 'aşk' notu ile etiketlemesi üzerine bu paylaşıma Instagram hesabında yer veren Mauro Icardi gündem oldu.

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Wanda Nara ile yaptığı paylaşıma yüzük emojisi koyan Mauro Icardi'ye çok sayıda Galatasaray taraftarından yorum geldi.

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"AKILLANMAMAKTA ICARDİ GİBİ OLUN"

İşte Icardi'ye Galatasaray taraftarlarından gelen yorumlar:

  • Ağabey ayrılın artık şampiyon olmamız lazım

  • Ya güzel kardeşim neden yapıyosun bunu kendine

  • Sal kanka sezon bitene kadar yaa!

  • Akıllanmamakta icardi gibi olun

  • Yapma şunu kendine be

  • Fenerin şampiyon olma olasılığı ile Icardi'nin Wanda'yı bırakma olasılığı aynı...

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