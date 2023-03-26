Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'ya taraftar tepkisi: 'Ayrılın artık şampiyon olmamız lazım!'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arjantinli gazeteci Nico Peralta'nın, kendisi ile Wanda Nara'yı 'aşk' notu ile etiketlemesi üzerine bu paylaşıma Instagram hesabında yer veren Mauro Icardi gündem oldu.
Wanda Nara ile yaptığı paylaşıma yüzük emojisi koyan Mauro Icardi'ye çok sayıda Galatasaray taraftarından yorum geldi.
İşte Icardi'ye Galatasaray taraftarlarından gelen yorumlar:
Ağabey ayrılın artık şampiyon olmamız lazım
Ya güzel kardeşim neden yapıyosun bunu kendine
Sal kanka sezon bitene kadar yaa!
Akıllanmamakta icardi gibi olun
Yapma şunu kendine be