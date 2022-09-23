Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara kimdir? Wanda Nara nereli ve kaç yaşında, Mauro Icardi'den neden ayrıldı?

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan genç kadın, ayrılık haberini duyurdu. Peki, Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara kimdir, Mauro Icardi ile neden ayrıldı? İşte Wanda Nara'nın hayatı ve biyografisi...

MAURO ICARDİ'NİN ESKİ EŞİ WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, 1986 yılının Aralık ayında Arjantin'de dünyaya geldi.

Wanda Nara'nın boyu 68 cm, kilosu 56, burcu yay, saç rengi sarı, göz rengi ise yeşil’dir. 1988 doğumlu kendisinden iki yaş küçük televizyon sunucu olan Zaira Nara isminde bir kız kardeşi vardır. Babası iş adamı Andrés Nara annesinin ismi ise Nora Colosimo’dur

MAURO ICARDİ VE WANDA NARA NEDEN AYRILDI?

Wanda Nara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Mauro Icardi ile ayrıldıklarını belirtti.

Wanda Nara açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

WANDA NARA VE MAURO ICARDİ İLİŞKİSİNDE NELER YAŞANDI?

2021 yılında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası Nara, eşinden ayrıldığını yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

Fakat bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinden özür dileyince çift yeniden bir araya gelmişti.

Bu olay sonrası da Wanda Nara'nın da eşi Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı öne sürülmüştü.

