Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı!

Yaşadığı ciddi sakatlığının yanı sıra Wanda Nara ile sıkıntılı bir boşanma süreci yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

JOHNNY DEEP PAYLAŞIMI

Golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından Johnny Deep'i paylaştı.

Deep, ski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu. Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Mauro Icardi'nin yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gördü.

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