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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 23:10
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Wanda Nara ile ayrılık sürecinde olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaşadığı ciddi sakatlığının yanı sıra Wanda Nara ile sıkıntılı bir boşanma süreci yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

JOHNNY DEEP PAYLAŞIMI

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Golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından Johnny Deep'i paylaştı.

Deep, ski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu. Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Mauro Icardi'nin yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika galatasaray icardi
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