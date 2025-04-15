SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gündem Victor Osimhen'in bonservisinin alınabilmesiyken Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Osimhen'in yakın arkadaşı tarafından detaylar paylaşıldı ve sarı-lacivertlilerin Osimhen için dünyaca ünlü bir menajeri görevlendirdiği ifade edildi. Napoli'nin 75 milyon Euro istediği Osimhen için Galatasaray'ın da masada olduğu bilinirken, Nijeryalı golcünün Fenerbahçe'ye verdiği cevap sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bu sezon takımın tartışmasız en önemli ismi Osimhen'e Fenerbahçe'de talip oldu. Napoli'nin önümüzdeki sezon için de kadroda düşünmediği Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro talebi sarı-kırmızılıların canını sıkıyor.

NAPOLI 75 MİLYON EURO NAKİT İSTİYOR

Ads_C4_B1z_20tasar_C4_B1m_20(17)

Napoli'nin Osimhen için 75 milyon Euro istediği ve bu parayı nakit olarak talep ettiği biliniyor. Sarı-kırmızılıların Osimhen için 50 milyon Euro'ya kadar para bulduğu ev üstü için de çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN YOKLAMASI!

Screenshot_1

Fenerbahçe, Osimhen'i renklerine bağlayabilmek için ünlü bir menajeri devreye soktuğu iddia edildi. Osimhen'in yakın arkadaşının iddiasına göre; Osimhen Fenerbahçe'nin teklifini duyar duymaz reddetti.

OSIMHEN İLE İKİ TAKIM İLGİLENİYOR

Screenshot_2

Napoli ile dünyaca ünlü 2 takımın ilgilendiği belirtilirken bu takımların PSG ve Chelsea olduğu iddia edildi. Osimhen'in bu iki takımdan birini tercih edeceği ve bu sebeple diğer takımları şu an için reddettiği ifade ediliyor.

Canlı Skor

Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."
Bu da oldu! Tribüne imam getirip dua ettilerBu da oldu! Tribüne imam getirip dua ettiler
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Victor Osimhen Osimhen Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

F.Bahçe'de Mourinho gönderilecek! Yerine gelecek isim ile yer yerinden oynayacak...

F.Bahçe'de Mourinho gönderilecek! Yerine gelecek isim ile yer yerinden oynayacak...

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bir dönem bitti

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bir dönem bitti

Benfica'ya bir Türk yıldız daha!

Benfica'ya bir Türk yıldız daha!

Sergen Yalçın'dan olay sözler!

Sergen Yalçın'dan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.