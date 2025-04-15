Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bu sezon takımın tartışmasız en önemli ismi Osimhen'e Fenerbahçe'de talip oldu. Napoli'nin önümüzdeki sezon için de kadroda düşünmediği Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro talebi sarı-kırmızılıların canını sıkıyor.

NAPOLI 75 MİLYON EURO NAKİT İSTİYOR

Napoli'nin Osimhen için 75 milyon Euro istediği ve bu parayı nakit olarak talep ettiği biliniyor. Sarı-kırmızılıların Osimhen için 50 milyon Euro'ya kadar para bulduğu ev üstü için de çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN YOKLAMASI!

Fenerbahçe, Osimhen'i renklerine bağlayabilmek için ünlü bir menajeri devreye soktuğu iddia edildi. Osimhen'in yakın arkadaşının iddiasına göre; Osimhen Fenerbahçe'nin teklifini duyar duymaz reddetti.

OSIMHEN İLE İKİ TAKIM İLGİLENİYOR

Napoli ile dünyaca ünlü 2 takımın ilgilendiği belirtilirken bu takımların PSG ve Chelsea olduğu iddia edildi. Osimhen'in bu iki takımdan birini tercih edeceği ve bu sebeple diğer takımları şu an için reddettiği ifade ediliyor.