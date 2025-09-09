SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı...

Galatasaray’ın Napoli’den rekor bedelle transfer ettiği yıldız oyuncu Victor Osimhen, milli takım arasında ülkesi Nijerya ile Ruanda’ya karşı sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Gana Milli Takımının efsane futbolcularından ülkemizde de forma giyen Asamoah Gyan, Osimhen’in sakatlığının yalan olduğunu söyleyerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı...
Gana Milli Takımının efsane futbolcularından Asamoah Gyan, Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Nijerya ile Ruanda arasında oynanan Afrika elemelerinde sakatlanan ve oyundan çıkan Victor Osimhen için "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı. İşte Gyan’ın olay yaratan sözleri…

SAKATLIĞA YALAN DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı... 1

Amcnews24 adlı Afrika basınının haberine göre Asamoah Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri, Osimhen'e 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor, Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama oraya gidip biraz oyna, sonra sakatlanıp yerde yat ve durum ciddiymiş gibi davran. Ertesi gün Türkiye’de olursun.' demiş.’’ diye konuştu.

‘‘EURO, NAİRA’DAN DAHA DEĞERLİ PARA!’’

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı... 2

Gyan, ‘‘Osimhen'i Türkiye Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada kaç kez tekmelenirse tekmelesin, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde! Euro, naira'dan daha değerli para!’’ dedi.

FIFA TETİKTE!

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı... 3

Asamoah Gyan’ın Victor Osimhen ile ilgili bu iddiaları FIFA’yı harekete geçirdi. Afrika Kupası maçlarında geçtiğimiz dönemlerde de bu tarz iddiaların gündeme gelmesi sebebiyle işin peşine düşen FIFA, Victor Osimhen’in sakatlığı ile ilgili raporları inceleyecek. Bu iddiaların doğrulanması halinde FIFA’nın cezai yaptırımı söz konusu.

OSIMHEN AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı... 4

Sakatlığı ile alakalı olarak Nijerya basınına da konuşan Osimhen ,“Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY SON DURUMU AÇIKLADI!

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen için olay yaratacak iddia! Asamoah Gyan "Bu numaraları biliyorum…’’ dedi ve ortalık karıştı... 5

Galatasaray açıklamasında "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gana Nijerya UEFA son dakika galatasaray Victor Osimhen
