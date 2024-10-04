Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'nin talipleri artıyor! İngiliz devi transfer listesine ekledi...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in talipleri artıyor. Sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu iddia edilen Nijeryalı yıldız için bir başka Londra ekibi oyuncuyu transfer listesine ekledi.
Teamtalk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor.
Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.
Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.
Sarı kırmızılı takımın formasını bu sezon 4 kez giyen Nijeryalı golcü, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.