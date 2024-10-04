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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'nin talipleri artıyor! İngiliz devi transfer listesine ekledi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 19:01
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Galatasaray'ın 1 sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde. Çıkış maddesi de bulunduğu iddia edilien Nijeryalı futbolcu Galatasaray'a gelmeden önce Chelsea'ye transferi son anda yatmıştı. Bu sefer bir başka Londra ekibi yıldız oyuncuyu transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in talipleri artıyor. Sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu iddia edilen Nijeryalı yıldız için bir başka Londra ekibi oyuncuyu transfer listesine ekledi.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

SADECE OSIMHEN YOK

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Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

SIRADAKİ MAÇ KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

3-Kasımpaşa

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

5-Kasımpaşa

Sarı kırmızılı takımın formasını bu sezon 4 kez giyen Nijeryalı golcü, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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