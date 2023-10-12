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Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması! Futboldan men edilme tehlikesi var...

12.10.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrılmış durumda...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Nicolò Zaniolo ve Sandro Tonali, bahis soruşturması sebebiyle yetkililer tarafından sorgulandı. Sorgudan sonra iki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.

İTALYA ÇALKALANIYOR

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Juventus'un oyuncusu Nicolo Fagioli'den sonra Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo da yasadışı platformlarda bahis oynama davası ile karşı karşıya geldi. Oyuncular İtalyan polisine ifade vermek için milli takım kampından ayrıldı.

KADROYA DAHİL EDİLMEYECEKLER

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Durum netleşene kadar iki oyuncunun da milli takım kadrosundan çıkarıldığı ve sonuca göre tekrar dahil edilecekleri gelen haberler arasında...

3 YIL MEN EDİLME TEHLİKESİ

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Futbolda yasa dışı bahis olaylarına karışan oyunculara verilen cezalar çok büyük. Olası bir durum karşısında minimum 3 yıldan başlayan cezalarla karşılaşan oyunculara ağır darbe indiriliyor.

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