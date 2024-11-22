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Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 07:41
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Galatasaray'da gündem forvet transferi... Icardi'nin sakatlanmasının ardından forvet mevkisine yeni bir oyuncu almak isteyen sarı-kırmızılılar, tıpkı Osimhen gibi yine bir dünya yıldızının peşine düştü. Manchester United'da dalgalı bir performans sergileyen Rashford için temas kuran Galatasaray yöneticileri, 6 aylık kiralama teklifi yapacak.

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...
Marcus Rashford

Marcus Rashford

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray'dan yine dünya basınına düşecek bir transfer hamlesi geldi. Icardi'nin yokluğunu aratmayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın yıldızını istiyor.

OSIMHEN ÖRNEĞİ VERİLDİ

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Manchester United'da bir türlü istenilen tam performansı sağlayamayan Rashford için Galatasaray yönetimi Osimhen örneği verdi. Yarım sezon kiralanması durumunda yıldız oyuncunun kendini bulabileceğini ifade eden sarı-kırmızılıların önündeki tek engel Rashford'un ikna olması.

RASHFORD OKEY VERİRSE MANU BIRAKACAK

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Rashford'u ikna edebilirse, Manchester United'ı Icardi ve Osimhen örnekleriyle kısa süre içinde bağlayacak. Hücumda her mevkide oynayabilen Rashford'u çok isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek'e bu konudaki niyetini açık açık iletti.

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