Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Galatasaray'dan yine dünya basınına düşecek bir transfer hamlesi geldi. Icardi'nin yokluğunu aratmayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın yıldızını istiyor.

OSIMHEN ÖRNEĞİ VERİLDİ

Manchester United'da bir türlü istenilen tam performansı sağlayamayan Rashford için Galatasaray yönetimi Osimhen örneği verdi. Yarım sezon kiralanması durumunda yıldız oyuncunun kendini bulabileceğini ifade eden sarı-kırmızılıların önündeki tek engel Rashford'un ikna olması.

RASHFORD OKEY VERİRSE MANU BIRAKACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Rashford'u ikna edebilirse, Manchester United'ı Icardi ve Osimhen örnekleriyle kısa süre içinde bağlayacak. Hücumda her mevkide oynayabilen Rashford'u çok isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek'e bu konudaki niyetini açık açık iletti.