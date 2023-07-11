Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra ikinci transferini yapmak üzere! Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

Galatasaray ve Leipzig, Angelino transferi için anlaşmaya vardı. Sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde büyük bir adım attı.
Galatasaray, Angelino ile kontrat detayları için görüşmeye başladı. Maaş konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, çok büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl Angelino, Galatasaray forması giyecek.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Angelino, savunmanın solunda forma giyiyor. Henüz 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya Avrupa'dan birçok takım teklif yapmıştı.