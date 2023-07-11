SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra ikinci transferini yapmak üzere! Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra ikinci transferini yapmak üzere! Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

11.07.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği oyuncuların başında gelen sol bek Angelino ile anlaşma sağlandı. Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandı. Bu haberi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Galatasaray ve Leipzig, Angelino transferi için anlaşmaya vardı. Sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde büyük bir adım attı.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

angelino-rb-leipzig-1582297845-32175

Galatasaray, Angelino ile kontrat detayları için görüşmeye başladı. Maaş konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, çok büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl Angelino, Galatasaray forması giyecek.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

galatasaray-angelinoyu-transfer-etti-mi-angelino-kimdir-nereli-ve-kac_9cfaf129

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Angelino, savunmanın solunda forma giyiyor. Henüz 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya Avrupa'dan birçok takım teklif yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray büyük oynuyor! Icardi'den sonra bir dünya yıldızı daha... Menajeri resmen açıkladıG.Saray büyük oynuyor! Icardi'den sonra bir dünya yıldızı daha... Menajeri resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
angelino galatasaray Teknik Direktör yaşında sezon buruk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.