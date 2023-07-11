Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra ikinci transferini yapmak üzere! Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

Galatasaray ve Leipzig, Angelino transferi için anlaşmaya vardı. Sol bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde büyük bir adım attı.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Galatasaray, Angelino ile kontrat detayları için görüşmeye başladı. Maaş konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, çok büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl Angelino, Galatasaray forması giyecek.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Angelino, savunmanın solunda forma giyiyor. Henüz 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya Avrupa'dan birçok takım teklif yapmıştı.



