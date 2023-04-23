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Galatasaray Karagümrük maçında olay! Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı

23.04.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında sahasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 3-2 geride giderken tansiyon hayli yüksekti. İlk yarının son dakikalarında iki takımın hocası Okan Buruk ve Pirlo kısa süreli bir gerginlik yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray Karagümrük maçında olay! Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray-Karagümrük maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz üçüncü dakikasında gol perdesi açılırken, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiği rakibi karşısında geriye düştü.

Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve soyunma odasına 3-2 geride gitti.

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Galatasaray Galatasaray
2 - 3
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük

BURUK VE PIRLO TARTIŞTI

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Karşılaşmanın ilk yarısında tansiyon zaman zaman yükselirken, iki takımın teknik direktörleri de oldukça gergin bir 45 dakika geçirdi. İlk yarının son dakikalarında saha kenarına kadar gelen Okan Buruk ve Pirlo kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki... Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki...

HAKEMLER SAKİNLEŞTİRDİ

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Kenar hakemlerinin müdahalesiyle Okan Buruk ve Pirlo sakinleşirken kulübelerine döndü.

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