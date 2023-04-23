Galatasaray Karagümrük maçında olay! Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray-Karagümrük maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz üçüncü dakikasında gol perdesi açılırken, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiği rakibi karşısında geriye düştü.

Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve soyunma odasına 3-2 geride gitti.

BURUK VE PIRLO TARTIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısında tansiyon zaman zaman yükselirken, iki takımın teknik direktörleri de oldukça gergin bir 45 dakika geçirdi. İlk yarının son dakikalarında saha kenarına kadar gelen Okan Buruk ve Pirlo kısa süreli bir tartışma yaşadı.

HAKEMLER SAKİNLEŞTİRDİ

Kenar hakemlerinin müdahalesiyle Okan Buruk ve Pirlo sakinleşirken kulübelerine döndü.

