SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray kariyeri bitti! Sofiane Feghouli herkesi kızdırdı...

Galatasaray kariyeri bitti! Sofiane Feghouli herkesi kızdırdı...

02.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı teknik heyetin uyarılarına rağmen milli takımla maça çıktı ve yeniden sakatlandı. Sol arka adalesinde yırtık oluşan Feghouli kritik dönemde forma giyemeyecek, sezon sonu sözleşmesi de uzatılmayacak.

Galatasaray kariyeri bitti! Sofiane Feghouli herkesi kızdırdı...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında da forma giyemeyen oyuncu, sol arka adalesindeki ağrılara rağmen, Cezayir Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Bu maçta sakatlık geçiren Feghouli, sahalardan bir süre uzak kalacak.

KİMSEYİ DİNLEMEDİ

d24954c9f67f4874b72531703d28af7a

Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi. Ancak hem Cezayir hem de Feghouli risk aldı. Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı.

En az bir ay sahalardan uzak kalacak Feghouli, haftaya F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.

Son dakika: ''Fatih Terim başkan olmuş'' dedi, taraftar çıldırdı!Son dakika: ''Fatih Terim başkan olmuş'' dedi, taraftar çıldırdı!

MALİYETİ 23.5 MİLYON EURO

fegh434

2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 850 bin Euro alıyor. Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.

Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Burak Elmas'tan tarihi hamleGalatasaray'da Burak Elmas'tan tarihi hamle
İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!
Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Galatasaray'a talih kuşu kondu! ''Başkan bize Messi'yi getir...''

Galatasaray'a talih kuşu kondu! ''Başkan bize Messi'yi getir...''

Dünya Kupasında grup eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupasında grup eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...

Galatasaray lig rekorunu kırıyor! 25 milyon Euro...

Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.