Galatasaray kariyeri bitti! Sofiane Feghouli herkesi kızdırdı...

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında da forma giyemeyen oyuncu, sol arka adalesindeki ağrılara rağmen, Cezayir Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Bu maçta sakatlık geçiren Feghouli, sahalardan bir süre uzak kalacak.

KİMSEYİ DİNLEMEDİ

Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi. Ancak hem Cezayir hem de Feghouli risk aldı. Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı.

En az bir ay sahalardan uzak kalacak Feghouli, haftaya F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.

MALİYETİ 23.5 MİLYON EURO

2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 850 bin Euro alıyor. Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.

Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.



