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Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi! TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 23:05
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Galatasaray karşısında oynanan mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor için TFF'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Adana Demirspor ve Murat Sancak'ın PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi! TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

MURAT SANCAK DA SEVK EDİLDİ

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı. Öte yandan kulüp idarecisi Cihan Eliçiçek de aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline sevk edildi.

İŞTE PFDK SEVKLERİ

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Beşiktaş ve Bellona Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Corendon Alanyaspor'un ise saha olayları sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

TÜMOSAN Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edilirken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Net Global Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı belirtildi.

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Süper Lig Adana Demirspor PFDK son dakika galatasaray tff
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