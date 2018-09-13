Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti!

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılışının yapılacağı Galatasaray - Kasımpaşa maçı, saat 20:00'dan 21:00'e alındı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinde değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Kasımpaşa maçı, cuma günü saat 20:00'da oynanmayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



