Galatasaray Kasımpaşa'yı da 3 puanla geçti! Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla kendi rekorunu kırdı

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

LİGDE NAMAĞLUP

Mücadele 2-1 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile sonuçlanırken bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken ligde son 11 maçında da yenilgi yüzü görmemiş oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

EN YÜKSEK PUAN...

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.





