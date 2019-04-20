Galatasaray-Kayserispor maçında sakatlanan Umut Bulut hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlarken konuk ekip Umut Bulut'un sakatlığıyla sarsıldı. 46. dakikada Fernando'nun kayarak müdahalesiyle omzunun üstüne düşen Umut Bulut mücadeleye devam edemedi ve yerini Varela'ya devretti.
Oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden Umut Bulut, beIN Sports'un aktardığına göre köprücük kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Galatasaray taraftarı da Umut Bulut'a alkışlarla moral verdi.
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