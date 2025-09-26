SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı! Tarihte böyle bir sezon başlangıcı yok...

Galatasaray, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 7’de 7 yaptı ve Trendyol Süper Lig’de kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı! Tarihte böyle bir sezon başlangıcı yok...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı! Tarihte böyle bir sezon başlangıcı yok... 1

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlar kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Aslan, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.

GALATASARAY'IN BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMİYOR

Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.

Cimbom bu sezon Süper Lig’de; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor müsabakalarından 3 puan aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı!Okan Buruk Galatasaraylı ismin devre arası baygınlık geçirdiğini açıkladı!
Alanyaspor'dan olay yaratan açıklama: Galatasaray'ı 6-1 yenebilirdik!Alanyaspor'dan olay yaratan açıklama: Galatasaray'ı 6-1 yenebilirdik!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.