GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi karşılaşmanın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında 'Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Konyaspor maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

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Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

