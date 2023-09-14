GALATASARAY KOPENHAG MAÇI BİLET FİYATLARI 2023: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sarı-Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubundaki ilk maçında, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken birçok kişi Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları...

GALATASARAY KOPENHAG MAÇININ BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Kopenhag maçı için, Premium bilet fiyatı 17 bin 500 TL olarak açıklandı.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

