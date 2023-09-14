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Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?

14.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kopenhag maçının tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp Galatasaray Kopenhag maçının bilet fiyatlarını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Danimarka temsilcisini ağırlayacak olan sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Kopenhag maçının ne zaman, saat kaçta ekrana geleceği merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubundaki ilk maçında Danimarka temsilcisini ağırlayacak. Galatasaray Kopenhag maçı Rams Park'ta oynanacak. İşte, Galatasaray Kopenhag maçının tarihi ve canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Kopenhag maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

KOPENHAG'I KONUK EDECEK OLAN GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:

Galatasaray - Kopenhag maçı (20 Eylül 2023)

Manchester United - Galatasaray maçı (3 Ekim 2023)

Galatasaray - Bayern Münih maçı (24 Ekim 2023)

Bayern Münih- Galatasaray maçı (8 Kasım 2023)

Galatasaray - Manchester United maçı (29 Kasım 2023)

Kopenhag - Galatasaray maçı (12 Aralık 2023)

Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Kopenhag maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

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