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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI SONUCU! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçı kaç kaç bitti?

20.09.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kopenhag maçı sonucu merak ediliyor. Okan Buruk'un öğrencileri ikinci turda Zalgiris'i, üçüncü turda Olimpija Ljubljana'yı ve play-off turunda Molde'yi geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Galatasaray Kopenhag maçı sonucu internette araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Danimarka ekibini ağırlamakta olan sarı kırmızılılar galibiyeti hedefliyordu. Peki Galatasaray Kopenhag maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Kopenhag maçı canlı olarak yayınlandı. Sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kalmayı başaran sarı kırmızıların rakibi ise ikinci turda Breidablik, üçüncü turda Sparta Prag ve play-off turunda Rakow'u eleyerek gruplara yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında oynanacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetti. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlendi. Galatasaray Kopenhag maçı sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Kopenhag maçının sonucu ve detaylar...

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te başladı.

Galatasaray Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana geldi.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Kopenhag maçı 2-2 berabere bitti.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Davinson, Zaha, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson.


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