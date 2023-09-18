Galatasaray-Kopenhag maçın korkutan hakem! Hiç bir Türk takımı onun yönetiminde kazanamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

CİMBOM'A BULGAR HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamada; maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği açıklanırken, yardımcılıklarını Martin Margaritov, Diyan Valkov ve Georgi Ginchev'in yapacağı ifade edildi. VAR hakemi olarak ise yine Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov, yardımcısı olarak ise Dragomir Draganov görev yapacak.

YÖNETTİĞİ MAÇLARDA...

Georgi Kabakov, daha önce Türkiye'yi ilgilendiren birçok maçta görev yaparken, temsilcilerimiz bu karşılaşmaların hiç birinde galip gelemedi.

İşte o maçlar:

Galatasaray U19 1-3 Arsenal U19

Galatasaray U19 0-5 Juventus U19

Türkiye 2-3 Arnavutluk

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe

Türkiye 2-2 Sırbistan

