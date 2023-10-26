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  4. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması! ''Anestezi yapıp ameliyata alacaktık''

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması! ''Anestezi yapıp ameliyata alacaktık''

26.10.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncunun durumunun kötü olduğunu ve neredeyse ameliyata alacaklarını aktaran İnce, Icardi'nin iğneyle sahaya çıktığını ifade etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Icardi'nin Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıktığı biliniyordu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"NEREDEYSE ANESTEZİ YAPIP AMELİYATA ALACAKTIK"

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Yener İnce, "Icardi, Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı. Icardi'nin bu hafta sonunda oynanacak lig maçında forma giymesi beklenmiyor.

FİLELERİ HAVALANDIRDI

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Bayern Münih maçında da rakip ağları sarsma başarısı gösteren Icardi, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Icardi, "Bugün, en iyilerin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde, böylesine önemli bir maçta alınan yenilginin ardından sessiz kalıp yola devam etmek kolay olurdu. Ancak herkese burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu takımla gurur duyuyorum. Desteğinize minnettarım. Desteğinizin ve bu projenin, kulübe büyük zaferler getireceğine eminim." açıklamasını yapmıştı.

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