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Galatasaray kupasını kavuşuyor! Sarı-Kırmızılılar Süper Kupa'yı o maçta kaldıracak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2024 22:24
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Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen
2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI ÖRNEĞİ

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Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.

G.SARAY O MAÇTA KUPASINA KAVUŞUYOR

GALATASARAY---FENERBAHCE-(EK-FOTOGRAFLAR_37575 (8)

Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

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