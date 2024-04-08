Galatasaray kupasını kavuşuyor! Sarı-Kırmızılılar Süper Kupa'yı o maçta kaldıracak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen

2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI ÖRNEĞİ

Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.

G.SARAY O MAÇTA KUPASINA KAVUŞUYOR

Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.





