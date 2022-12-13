Galatasaray-Lazio maçında saha bir anda karıştı! Emin Bayram'ı sakatladı, van Aanholt boğazını sıktı

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ile devam eden Galatasaray, düzenlenen hazırlık maçında İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadelenin henüz 4. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile öne geçmeyi başarsa da kalesinde gördüğü 2 golle rakibine 2-1 mağlup oldu.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Karşılşamanın 60. dakikasında tansiyon bir anda yükselirken, saha bir anda karıştı. İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncusu Mattia Zaccagni, Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram'a oldukça sert bir müdahalede bulundu. Yaşanan bu mücadelenin ardından Emin Bayram kendisini acı içinde yere bırakırken, sahada gerginlik bir anda arttı.

RAKİBİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Yapılan bu sert faul sonrası Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt Mattia Zaccagni'ye oldukça sert bir tepki gösterirken, 27 yaşındaki oyuncunun boğazına yapıştı. İki ekibin teknik heyeti de olaylara dahil olurken, gerginlik kısa bir süre sonra son erdi.

AANHOLT KENARA ALINDI!

Sakatlanarak yerini devam Hamza Akman'a devam eden Emin Bayram'ın yanı sıra Okan Buruk Hollandalı oyuncu van Aanholt'u da kenara alarak Kazımcan Karataş'ı oyuna dahil etti.

