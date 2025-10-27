Galatasaray'lı Victor Osimhen'den sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay olacak gönderme! "Gözyaşlarını buraya bağışla."

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen Göztepe karşılaşmasında rakibinin kırmızı kart gördüğü pozisyonda eleştirilmiş ve yıldız isim maç sonu olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Nijeryalı oyuncu bugün de ezeli rakiplerine göndermede bulunan paylaşımlarda bulundu.
Victor Osimhen'in paylaşımı:
"Gözyaşlarını buraya bağışla."
Victor Osimhen, “ağlamayın” hareketi yaptığı gol sevincini paylaştı.
Süper Lig'de Göztepe maçının ardından basın mensuplarına konuşan Victor Osimhen, “Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Avrupa'da bu hareket sarı kart.” demişti.
