Galatasaray'lı Victor Osimhen'den sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay olacak gönderme! "Gözyaşlarını buraya bağışla."

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Göztepe karşısında ilk yarı sonlarına doğru rakibine gösterttiği kırmızı kart üzerinden eleştirilmişti. Osimhen’in maçın ardından ‘’Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak’’ sözleri gündem olmuşken, bugünde flaş bir paylaşım yaptı.

Burak Kavuncu
Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen Göztepe karşılaşmasında rakibinin kırmızı kart gördüğü pozisyonda eleştirilmiş ve yıldız isim maç sonu olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Nijeryalı oyuncu bugün de ezeli rakiplerine göndermede bulunan paylaşımlarda bulundu.

OSIMHEN PAYLAŞTI!

Galatasaray lı Victor Osimhen den sosyal medyadan Fenerbahçe ye olay olacak gönderme! "Gözyaşlarını buraya bağışla." 1

Victor Osimhen'in paylaşımı:

"Gözyaşlarını buraya bağışla."

OSIMHEN DURMADI! BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI…

Galatasaray lı Victor Osimhen den sosyal medyadan Fenerbahçe ye olay olacak gönderme! "Gözyaşlarını buraya bağışla." 2

Victor Osimhen, “ağlamayın” hareketi yaptığı gol sevincini paylaştı.

GÖZTEPE MAÇI SONRASINDA FENERBAHÇE’YE GÖNDERMEDE BULUMMUŞTU

Galatasaray lı Victor Osimhen den sosyal medyadan Fenerbahçe ye olay olacak gönderme! "Gözyaşlarını buraya bağışla." 3

Süper Lig'de Göztepe maçının ardından basın mensuplarına konuşan Victor Osimhen, “Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Avrupa'da bu hareket sarı kart.” demişti.

Görüntü Ekol Sports'dan alıntılanmıştır

