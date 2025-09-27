Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Sonrasında iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.