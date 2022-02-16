Galatasaray maçı öncesi olay açıklama! ''Kavga etmemiz lazım...''

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Yusuf Sarı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rizespor'un durumu hakkında konuşan Yusuf Sarı, takım olarak iyi durumda olmadıklarını ve yardım için Rize'ye geldiği ifade etti. Herkesin kendisine destek verdiğini söyleyen Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor için elinden gelen her şeyi yapacağını sözlerine ekledi. Önlerinde Başakşehir maçı olmasına rağmen Galatasaray maçı hakkında konuşan Yusuf, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

"ÇOK DAHA FAZLA ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Yusuf Sarı, "Taraftarlar sosyal medyadan çok mesaj gönderiyor. Onların bana desteğini görünce çok daha fazla verimli olmak istiyorum. Onlar beni mutlu ediyorlar, mutlu oluyorum. Onlar için çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Kulüp ve başkanımız için çok katkı sağlamak istiyorum. Çünkü bana çok fazla güveniyorlar ve güven veriyorlar. Onların da mutlu olmasını istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA KAVGA ETMEMİZ LAZIM"

Art arda zorlu maçlar oynayacaklarını söyleyen Yusuf Sarı "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ardından Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu maçlar bizim için çok değerli. Galatasaray maçında kavga etmemiz lazım. Kesinlikle puan almak zorundayız. Bulunduğumuz yerden yukarı tırmanmalıyız." ifadelerini kullandı.



