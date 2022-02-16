SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçı öncesi olay açıklama! ''Kavga etmemiz lazım...''

Galatasaray maçı öncesi olay açıklama! ''Kavga etmemiz lazım...''

16.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un devre arasında Çaykur Rizespor'a gönderdiği Yusuf Sarı, oynayacakları Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda Galatasaray maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Yusuf Sarı, "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ardından Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu maçlar bizim için çok değerli. Sahada kavga etmemiz lazım." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar Yusuf'un bu açıklamalarına tepki gösteriyor...

Galatasaray maçı öncesi olay açıklama! ''Kavga etmemiz lazım...''
Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Yusuf Sarı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rizespor'un durumu hakkında konuşan Yusuf Sarı, takım olarak iyi durumda olmadıklarını ve yardım için Rize'ye geldiği ifade etti. Herkesin kendisine destek verdiğini söyleyen Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor için elinden gelen her şeyi yapacağını sözlerine ekledi. Önlerinde Başakşehir maçı olmasına rağmen Galatasaray maçı hakkında konuşan Yusuf, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

"ÇOK DAHA FAZLA ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

yusufsari1

Yusuf Sarı, "Taraftarlar sosyal medyadan çok mesaj gönderiyor. Onların bana desteğini görünce çok daha fazla verimli olmak istiyorum. Onlar beni mutlu ediyorlar, mutlu oluyorum. Onlar için çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Kulüp ve başkanımız için çok katkı sağlamak istiyorum. Çünkü bana çok fazla güveniyorlar ve güven veriyorlar. Onların da mutlu olmasını istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." dedi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı! Halil Dervişoğlu...Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı! Halil Dervişoğlu...

"GALATASARAY MAÇINDA KAVGA ETMEMİZ LAZIM"

yusufsari3

Art arda zorlu maçlar oynayacaklarını söyleyen Yusuf Sarı "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Ardından Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu maçlar bizim için çok değerli. Galatasaray maçında kavga etmemiz lazım. Kesinlikle puan almak zorundayız. Bulunduğumuz yerden yukarı tırmanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...
Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturduBu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu
Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü!Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!

Rusya görüntüleri paylaştı: Bölgeden çekiliyorlar

Rusya görüntüleri paylaştı: Bölgeden çekiliyorlar

Beklediğimiz teklif gelmezse...

Beklediğimiz teklif gelmezse...

Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!

Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!

Şenol Güneş'e bela okudu! 'İnşallah...'

Şenol Güneş'e bela okudu! 'İnşallah...'

Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...

Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.