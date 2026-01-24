SPOR

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola'dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Dev maç öncesi sarı-kırmızılı takım ilk 24'e girmek için büyük avantaj elde ederken, İngiliz ekibi ise ilk 8 için büyük uğraş veriyor. Öte yandan City'de sakat ve cezalılar ön plana çıkarken, teknik direktör Pep Guardiola'dan sıcak açıklamalar geldi.

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola'dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok
Burak Kavuncu
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Manchester City'de panik yaşanıyor. İngiliz ekibi son haftalarda arka arkaya yaşadığı puan kayıpları ile stresli bir dönemden geçerken, üst üste gelen sakat ve cezalı isimlerde teknik direktör Pep Guardiola'nın elini kolunu bağlıyor.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok 1

Brezilyalı futbolcunun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini belirten Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Dün sahada koşu yaptı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok 2

Orta saha hattındaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli" ifadelerini kullandı.

SAKAT VE CEZALILARIN LİSTESİ KABARIK!

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok 3

Manchester City'de Ruben Dias, J.Gvardiol, O.Bobb, J.Stones, M.Kovacic, K.Philips sakat durumdayken, teknik direktör Pep Guardiola'nın da belirtiği gibi Savinho ve Nico Gonzalez'in durumları da kritikliğini koruyor. Öte yandan Bodo ile oynanan son Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören dünyaca ünlü oyuncu Rodri de cezalı durumda.

4 HAFTADIR KAYIP!

Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola dan sakatlık açıklaması! Yıldız isimler yok 4

İngiliz ekibi ligde son 4 haftada Sunderland ile 0-0, Chelsea ile 1-1, Brighton ile 1-1 kalırken, son hafa ezeli rakibi M.United'a da 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında ise Norveç deplasmanında Bodo'ya 3-1 mağlup olarak resmen çöktü.

