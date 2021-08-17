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Galatasaray maçı sonrası Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Benim peşimden böyle koşmadın

17.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor-Galatasaray maçına girer girmez olay olan Alpaslan Öztürk'e eşi Ebru Şancı'dan mesaj var. Şancı bir pozisyonun ardından eşi için "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımını yaptı.

Galatasaray maçı sonrası Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Benim peşimden böyle koşmadın

Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'e de zaman zaman takılıyor. Evlerindeki en doğal hallerini paylaşan çift yine gündem oldu.

Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçında bir pozisyonda başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.

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Ebru Şancı sosyal medya hesabından eşini etiketleyip "Benim peşimden böyle koşmadın be" yorumunda bulundu.

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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