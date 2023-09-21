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Galatasaray maçı sonrası Kopenhag kalecisi Grabara'dan skandal paylaşım! UEFA'nın soruşturma açması bekleniyor

21.09.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Mücadelenin ardından bir paylaşım daha yapan Grabara'nın skandal hareketi sabırları taşırdı.

Kamil Grabara

Kamil Grabara

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: FC Copenhagen
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Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulunmuş ve tüm tepkileri üstüne çekmişti. Karşılaşma sonrası skandal bir paylaşıma imza atan Grabara'nın kullandığı sözler büyük tepki çekti.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

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Maç öncesi paylaşım yapan Grabara, "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusuna "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullanmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

MAÇ SONRASI SKANDAL PAYLAŞIM

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Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. UEFA'nın bu skandal paylaşım sonrası oyuncuya soruşturma açması bekleniyor.

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