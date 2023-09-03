SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçı sonrası olay yorum! ''Okan Buruk fena halde yanabilir''

Galatasaray maçı sonrası olay yorum! ''Okan Buruk fena halde yanabilir''

03.09.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası maç hakkında flaş yorumlarda bulunuldu. Okan Buruk ise karşılaşma sonrası kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun olarak da, disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik" dedi. Buruk, transferin son günlerine doğru çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"FENA HALDE YANABİLİR!"

OĞUZ DİZER / FANATİK

22214289eb494b7aff80fe73f7567c81

Galatasaray ne yapıyor; ara pası, yan pas, geri pas hep. Hücumda etkinlik, ön direk, arka direk, savunmayı boşa çıkaracak, oyundan düşürecek aksiyonlar var mı o da yok. Tamam 3 gol var. Var da beklenen, olması gereken futbol hünerleri yok. Haddinizi bilerek oynamazsınız, savunma işlerinde olması gerektiği gibi bulunmazsanız; fena halde yanarsınız. Takım savunması ve real takım hücumu Galatasaray’ın olmazsa olmazıdır. Okan Buruk’un düşünmesi şart neticede. Zorlu platformlara az kaldı!

“ICARDİ-KEREM AŞ”

NEVZAT DİNDAR / SKORER

f628c4c58e870246029b1f57dd128cba

Galatasaray, Avrupa’dan sonra lige döndü ve çok rahat kazandı. Aslan, Gaziantep’i 3-0 yenerken yeni sezonun ilk deplasman galibiyetine imza attı. Cim-Bom’un süper starı Icardi 2 gol ile formunu devam ettirirken Kerem Aktürkoğlu da Güney’de kendine geldi.

Kerem perdeyi açıp Icardi’ye de asist yaptı. Geçen sezon belki de şampiyonluğu getiren “Icardi-Kerem AŞ” Gaziantep’te resital sundu.

"YENİ TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

20d4e7ae-9183-4c2a-93ec-d4bbfd480e22

Transfer çalışmaları ve takımdan ayırılması muhtemel oyuncularla ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Oliveira’nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün zorlamaya gerek olmadığını konuştuk ve o yüzden buraya getirmedik. Transfer konusunda yönetimimiz her türlü çabayı veriyor. Özellikle Avrupa’da transferin kapanması ve yüksek fiyatlar bekleme nedenlerimizden biriydi. Şampiyonlar Ligi’ne katılarak önemli bir bütçe elde ettik. Bu bütçeyi de kullanma şansımız oldu. Her şey planlı gidiyor. Geçen yılki kadromuzu koruduk, bu sene de önemli transferler yaptık. Son günlerde de bu anlamda yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir takımız, çok fazla iyi oyuncumuz var ve yine katkı verecek oyuncularla hem Avrupa’da hem ligde en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem Aktürkoğlu maç sonunda patladı!Kerem Aktürkoğlu maç sonunda patladı!
Antep'te Icardi şov! Aslan farklı kazandı, seri 9 maça çıktıAntep'te Icardi şov! Aslan farklı kazandı, seri 9 maça çıktı
Toroğlu yeni transfere öyle şeyler dedi ki... "Sahada var mı yok mu? Güçsüz..."Toroğlu yeni transfere öyle şeyler dedi ki... "Sahada var mı yok mu? Güçsüz..."
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray fk buruk biler süper li maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.