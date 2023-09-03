Galatasaray maçı sonrası olay yorum! ''Okan Buruk fena halde yanabilir''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun olarak da, disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik" dedi. Buruk, transferin son günlerine doğru çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"FENA HALDE YANABİLİR!"

OĞUZ DİZER / FANATİK

Galatasaray ne yapıyor; ara pası, yan pas, geri pas hep. Hücumda etkinlik, ön direk, arka direk, savunmayı boşa çıkaracak, oyundan düşürecek aksiyonlar var mı o da yok. Tamam 3 gol var. Var da beklenen, olması gereken futbol hünerleri yok. Haddinizi bilerek oynamazsınız, savunma işlerinde olması gerektiği gibi bulunmazsanız; fena halde yanarsınız. Takım savunması ve real takım hücumu Galatasaray’ın olmazsa olmazıdır. Okan Buruk’un düşünmesi şart neticede. Zorlu platformlara az kaldı!

“ICARDİ-KEREM AŞ”

NEVZAT DİNDAR / SKORER

Galatasaray, Avrupa’dan sonra lige döndü ve çok rahat kazandı. Aslan, Gaziantep’i 3-0 yenerken yeni sezonun ilk deplasman galibiyetine imza attı. Cim-Bom’un süper starı Icardi 2 gol ile formunu devam ettirirken Kerem Aktürkoğlu da Güney’de kendine geldi.

Kerem perdeyi açıp Icardi’ye de asist yaptı. Geçen sezon belki de şampiyonluğu getiren “Icardi-Kerem AŞ” Gaziantep’te resital sundu.

"YENİ TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmaları ve takımdan ayırılması muhtemel oyuncularla ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Oliveira’nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün zorlamaya gerek olmadığını konuştuk ve o yüzden buraya getirmedik. Transfer konusunda yönetimimiz her türlü çabayı veriyor. Özellikle Avrupa’da transferin kapanması ve yüksek fiyatlar bekleme nedenlerimizden biriydi. Şampiyonlar Ligi’ne katılarak önemli bir bütçe elde ettik. Bu bütçeyi de kullanma şansımız oldu. Her şey planlı gidiyor. Geçen yılki kadromuzu koruduk, bu sene de önemli transferler yaptık. Son günlerde de bu anlamda yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir takımız, çok fazla iyi oyuncumuz var ve yine katkı verecek oyuncularla hem Avrupa’da hem ligde en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

