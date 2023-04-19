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Galatasaray maçı sonu oldu! Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!

19.04.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Alanyaspor, üst üste 2. yenilgisini aldı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim arasında yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray maçı sonu oldu! Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı. Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı.

'SEZONU TAMAMLAMADAN AYRILMASI UYGUN BULUNDU'

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Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu.

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Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

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Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

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