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  4. Galatasaray maçına damga vuran Bahadır Güngördü'den ilginç açıklama!

Galatasaray maçına damga vuran Bahadır Güngördü'den ilginç açıklama!

01.10.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı taraftarlardan affını isteyen Güngördü'nün bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer (k.k) kaydetti.

KARİYER REKORU KIRDI

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Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılırken, Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü maça damgasını vurdu. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi; Galatasaray ataklarını adeta tek başına savuştururken, kariyer rekoru kırdı. Güngördü, sarı - kırmızılılara karşı 90 dakikada tam 12 kurtarış yaptı ve ev sahibi ekibin hücum hattına büyük zorluk çıkardı. Ankaragücü'nün 27 yaşındaki kalecisi kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçını oynarken, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"GALATASARAY TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

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Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Bahadır Güngördü yaptığı açıklamada, "Burada kazanmak zor. Galatasaray taraftarlarından da özür diliyorum." dedi.

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