SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçında ilginç detayı Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Biraz önce Fırat hoca söyledi...''

Galatasaray maçında ilginç detayı Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Biraz önce Fırat hoca söyledi...''

28.10.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. Dursun Özbek'in tribünde farklı bir yerde oturduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen bunun nedenini de açıkladı.

Galatasaray maçında ilginç detayı Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Biraz önce Fırat hoca söyledi...''

Rıdvan Dilmen, TV8,5'da yayımlanan %100 Futbol programında VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

"KIRMIZI KARARI YANLIŞ"

FgLNYsrXEAEwQue

Rıdvan Dilmen: "Abdülkerim Bardakçı için 'Ağır karar' dedik. Karagümrük'ün kartına doğru dersek, doğru davranmamış oluruz. O gün de sarı karttı, bugün de sarı kart. Hatayı, hata ile düzeltmek doğru değil. Karar sarı kart olmalıydı. Kırmızı kararı yanlış."

"MAÇLAR KEYİFLİ OLMUYOR"

FgLLtPPWIAEMR2c

Rıdvan Dilmen: "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iyi futbol oynanmıyor. Stadın adı çok güzel ama havasından mı, uzaklığından mı bilemiyorum. Maçlar keyifli olmuyor."

"BİRAZ ÖNCE FIRAT HOCA SÖYLEDİ"

62a3c00b66a97c8ebb0fc7f5

Rıdvan Dilmen: "Biraz önce Fırat hoca söyledi... Futbol Federasyonu yöneticileri protokolde diye Dursun Özbek onlarla oturmamak için maçı farklı bir yerde izlemiş."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Golden sonra aşka geldi! ''Kocam be...''Golden sonra aşka geldi! ''Kocam be...''
Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...
'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Rıdvan Dilmen Fırat Aydınus galatasaray sarı kart 10 maçı atatürk olimpiyat maçın

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

Jorge Jesus'a reddedemeyeceği yerden teklif! Şimdi ne cevap verecek?

Jorge Jesus'a reddedemeyeceği yerden teklif! Şimdi ne cevap verecek?

Havaalanında ortalık karıştı! G.Saray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"

Havaalanında ortalık karıştı! G.Saray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.