Galatasaray maçında ilginç detayı Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Biraz önce Fırat hoca söyledi...''

Rıdvan Dilmen, TV8,5'da yayımlanan %100 Futbol programında VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

"KIRMIZI KARARI YANLIŞ"

Rıdvan Dilmen: "Abdülkerim Bardakçı için 'Ağır karar' dedik. Karagümrük'ün kartına doğru dersek, doğru davranmamış oluruz. O gün de sarı karttı, bugün de sarı kart. Hatayı, hata ile düzeltmek doğru değil. Karar sarı kart olmalıydı. Kırmızı kararı yanlış."

"MAÇLAR KEYİFLİ OLMUYOR"

Rıdvan Dilmen: "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iyi futbol oynanmıyor. Stadın adı çok güzel ama havasından mı, uzaklığından mı bilemiyorum. Maçlar keyifli olmuyor."

"BİRAZ ÖNCE FIRAT HOCA SÖYLEDİ"

Rıdvan Dilmen: "Biraz önce Fırat hoca söyledi... Futbol Federasyonu yöneticileri protokolde diye Dursun Özbek onlarla oturmamak için maçı farklı bir yerde izlemiş."



