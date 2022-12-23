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Galatasaray maçında skandal hakem kararı! Görenler gözlerine inanmakta güçlük çekiyor...

23.12.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların tur atladığı mücadelede hakemin verdiği karar maçın önüne geçti. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, ceza sahası içinde suratına darbe alan Barış Alper Yılmaz'a faul yapıldığına kanaat getirdi fakat penaltı vermek yerine frikik verdi. Bu karar sonrası futbol severler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Galatasaray maçında skandal hakem kararı! Görenler gözlerine inanmakta güçlük çekiyor...

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynadığı mücadeleye hakem hatası damga vurdu. Galatasaray'ın penaltı kazanması gereken yerde frikik kararı veren hakemin yaptığı bu harekete kimse anlam veremedi.

UZUN YILLAR UNUTULMAZ

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Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde suratına bir darbe aldı. Bu darbeyi gören maçın hakemi Çağdaş Altay, hemen oyunu durdurdu. Herkes penaltı verilmesini beklerken maçın hakemi frikik kararı verdi.

OKAN BURUK GÖZLERİNE İNANAMADI

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Hakemin bu ilginç kararı sonrası Galatasaray yedek kulübesi yerinden fırladı. Video Asistan Hakem (VAR) olmaması sebebiyle pozisyon incelenemedi. Pozisyonun net olarak ceza sahası içinde olduğu görülürken, maçın hakeminin verdiği bu karar sosyal medyada gündem oldu.


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