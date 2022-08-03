Galatasaray maçında yediği golle gündem olan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe yolunda!

Yeni sezona TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Göztepe'de kadro hazırlıkları devam ediyor. Takımın yıldızlarından biri olan İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya karar veren İzmir ekibi Fenerbahçe ile görüşüyor.

GALATASARAY MAÇINDA YEDİĞİ GOLLE GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray'a karşı hatalı bir gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can konuyla ilgili, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Jorge Jesus'un özel isteğiyle Altay Bayındır'ın yanına kaleci transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de rota İrfan Can Eğribayat'a çevrildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye resmi teklif yaptı.



