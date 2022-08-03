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Galatasaray maçında yediği golle gündem olan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe yolunda!

03.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon küme düşen Göztepe'de genç kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılıyor. Genç kalecinin takımdan ayrılarak üst kalibre bir ekipte forma giymek istemesi Göztepe'nin elini kolunu bağladı. Bir dönem adı Galatasaray ile anılan İrfan Can için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray maçında yediği golle gündem olan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe yolunda!

Yeni sezona TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Göztepe'de kadro hazırlıkları devam ediyor. Takımın yıldızlarından biri olan İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya karar veren İzmir ekibi Fenerbahçe ile görüşüyor.

GALATASARAY MAÇINDA YEDİĞİ GOLLE GÜNDEM OLMUŞTU

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Galatasaray'a karşı hatalı bir gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can konuyla ilgili, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

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Jorge Jesus'un özel isteğiyle Altay Bayındır'ın yanına kaleci transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de rota İrfan Can Eğribayat'a çevrildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye resmi teklif yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Göztepe fenerbahçe galatasaray
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