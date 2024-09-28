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Galatasaray maçının ardından Aytaç Kara: "Milyon euroluk takımlar da baskı yer"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 22:32
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Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçının ardından Aytaç Kara: "Milyon euroluk takımlar da baskı yer"

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

''DAHA ÜSTÜN BİR OYUN OYNAYARAK''

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Aytaç Kara yaptığı açıklamada, "Her zaman sahada iyi oynamaya çalışan takımız. Her haftada üstüne koyarak, iyi oynuyoruz. İlk yarıda 3-2 içeri girebilirdik. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk. Erken gol bizi maça ortak edecekti. İkinci yarı çok daha farklı oynadık, daha iyiydik. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk ve daha üstün bir oyun oynayarak sahada durduk. Penaltı pozisyonumuz vardı, onu da daha izleyemedik. Galip gelemedik ama 3-0'dan geri dönüş önemliydi." dedi.

''MİLYON EUROLUK TAKIMLARDA BASKI YER''

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Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Galatasaray çok iyi bir takım, milyon euroluk takımların da baskı yiyeceğini konuştuk. O baskıdan çıktığımızda maçın bize döneceğini söyledim." şeklinde konuştu.

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Kasımpaşa Aytaç Kara galatasaray
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