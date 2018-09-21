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Galatasaray Martin Linnes ile masaya oturacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Geldiği günden itibaren istikrarlı bir performans gösteren 27 yaşındaki futbolcu Martin Linnes ile Galatasaray yönetimi masaya oturacak.

Galatasaray Martin Linnes ile masaya oturacak

Lokomotiv Moskova maçında tekmeye kafa uzatan ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan Norveçli oyuncuyu Fatih Terim bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes’in kalmasını istedi.

Galatasaray’da çalışkanlığın ve efendiliğin karşılığı yeni kontrat oldu. Cimbom’da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes’le yeni mukavele yapılıyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in maçlarda verilen şansı iyi kullanmasından ve de sağlam karakterinden memnun olduğu Norveçli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi. Bu nedenle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni bir mukavele yapılması kararı alındı. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile temas kurarak önümüzdeki günlerde masaya oturmak istediklerini bildirdi. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova’ya karşı 11’de sahaya çıkan ve bu performansını sürdürmesi halinde büyük takımların radarına girmesine kesin gözüyle bakılan Linnes’in sözleşmesini uzatarak önlemini erken almaya çalışacağı belirtildi.

17. sırada

Martin Linnes 2016 yılının devre arasında Galatasaray’a Molde’den 2 milyon euro bonservisle alınmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan 950 bin euro yıllık ücret alan 27 yaşındaki futbolcu, takımdaki ücret sıralamasında 17. oldu. Finansal Fair Play bakımından da Linnes gibi maliyeti düşük bir oyuncuyu kadroda tutmanın önemine dikkat çeken sarı-kırmızılılar bu yüzden futbolcuya belirli bir oranda zam yapıp elinde tutmak istiyor.

Öte yandan Lokomotiv maçında Corluka ile girdiği mücadelede tekmeye uzattığı kafa ile dikkatleri çeken Linnes’in bu fotoğrafı herkesi etkilemişti. 2.5 yıldır Türkiye’de olan ve diğer futbolcuların aksine Türkçe dersleri alan Norveçli oyuncu takımda en sevilen isimlerin başında geliyor.

Galatasaray’ın tecrübeli ismi Martin Linnes, istikrarlı performasıyla Mariano’dan formayı kaptı. Norveçli futbolcu lig, Avrupa ve Süper Kupa’da 3 maçta şans buldu. 27 yaşındaki futbolcu üç karşılaşmada da ilk on birde başlarken, futboluyla tam not aldı. Linnes geçen sezon ise 28 müsabakada şans bulurken üç asist yapmıştı. (MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray martin linnes fatih terim

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