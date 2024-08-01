Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor! Sofyan Amrabat transferi bitmek üzere...

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanması, Krunic'in hazırlık maçları ve Lugano eşleşmesinde sergilediği kötü performans nedeniyle yeni bir transfer ihtimali ortaya çıktı.

SOYFAN AMRABAT SESLERİ

Sarı lacivertlilerin Fiorentina'nın 27 yaşındaki yıldızı Amrabat için transferde son aşamaya geldiği yazıldı.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği fakat yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Amrabat'ın sarı-lacivertlilere imza atmak üzere olduğu İtalyan basınında yazıldı. Kanarya'nın Amrabat için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.