SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor! Sofyan Amrabat transferi bitmek üzere...

Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor! Sofyan Amrabat transferi bitmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.08.2024 16:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transferde durmuyor. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta sahaya bir başka Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ı getirmek istiyor. Bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncunun bitme noktasına geldiği aktarıldı.

Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor! Sofyan Amrabat transferi bitmek üzere...

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanması, Krunic'in hazırlık maçları ve Lugano eşleşmesinde sergilediği kötü performans nedeniyle yeni bir transfer ihtimali ortaya çıktı.

SOYFAN AMRABAT SESLERİ

01j385k1r7rjqc7zgg9b

Sarı lacivertlilerin Fiorentina'nın 27 yaşındaki yıldızı Amrabat için transferde son aşamaya geldiği yazıldı.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

66ab251d277da675

Bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği fakat yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Amrabat'ın sarı-lacivertlilere imza atmak üzere olduğu İtalyan basınında yazıldı. Kanarya'nın Amrabat için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Son dakika: Papa ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösteriler infiale yol açtı"

Son dakika: Papa ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösteriler infiale yol açtı"

Yusuf Dikeç’ten manidar açıklama: ‘Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum’

Yusuf Dikeç’ten manidar açıklama: ‘Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum’

Mbappe, eski takımını satın aldı!

Mbappe, eski takımını satın aldı!

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! Ay yıldız detayı...

Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! Ay yıldız detayı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.